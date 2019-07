南加大地震後錄得逾3千次餘震 居民心有餘悸

【KTSF】

南加州Ridgecrest地區自從上週四的大地震後,已經發生超過3,000次的餘震,當地居民雖然心有餘悸,已經開始清理善後。

Ridgecrest地區自從上週四發生6.4級強震後,週五晚間又發生7.1級強震,接著餘震不斷,已超過3,000次,當地居民餘悸猶存,許多人這幾天寧可睡在戶外,擔心之餘,民眾也已開始清理善後。

災區目前尚未傳出有主要建築坍塌或人員死亡,但有部分人輕傷。

有居民表示,大地震沒有造成嚴重災情,要歸功於當地社區針對地震有所準備。

州長紐森週六也來到災區視察,為社區打氣表示,相信該社區將更堅強,令人驚艷地快速恢復重現活力。

週末也有附近社區民眾特別來到災區,送水及其他物資,並表示向同樣住在加州的社區成員伸出援手很重要。

