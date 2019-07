【KTSF】

舊金山Mission區一名男子於週一凌晨中槍喪命,警方尚未拘捕任何人。

警方是根據ShotSpotter發出的警號,於凌晨12時左右到24街夾Capp街調查,警員到場後,看到一輛汽車疾駛離開,警方立即開車追截,但該輛汽車成功擺脫警方。

而在24街3200號路段,警員發現一名男子中槍倒地,當場宣告不治。

警方仍在調查案件,暫未公布死者的身分。

