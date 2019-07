舊金山市參事動議調高購物袋收費至25美分（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

為了更加環保,舊金山市府計劃增加商家提供購物袋的收費,由目前的一毛錢增加到25美分,商家和民眾有甚麼看法呢?

舊金山從2012年開始規定,顧客買東西結帳時,如果商家需要提供顧客環保紙袋或可重複使用購物袋,必須每個購物袋收費一毛錢。

不過舊金山市參事Vallie Brown希望進一步減少資源浪費,鼓勵顧客自備環保袋,她提議將收費增加到25美分。

有商戶表示,這會再度提高商家成本,增加市民的經濟壓力。

雜貨市場老闆雷先生說:”加到25美分太多了,大家變成成本加重,客人市民買東西又貴了。”

商戶還表示,要環保,最有效的辦法就是不再繼續生產塑膠袋,而且生產商在包裝上也不用塑膠產品。

消費者則各有各的看法,有人說不用就會比較環保一些,如果用太貴了,會盡量帶自備購物袋,比較環保。

另外,提案還建議商戶提供的pre-checkout塑膠袋,也就是通常用來裝水果蔬菜、肉類或其它食物的一次性塑膠袋,必須更換成可回收或可堆肥的環保袋。

舊金山環保部的調查顯示,舊金山收取購物袋一毛錢後,有六成消費者都會自備購物袋,而已經實施收費25美分的城市,則有九成消費者會自備購物袋。

舊金山市參事會土地使用以及運輸委員會將於下週一就該提案進行投票,如果獲得通過,將從明年7月起開始實施。

