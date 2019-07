香港示威者佔據彌敦道 警方武力驅散

【i-CABLE】

九龍反修例遊行結束後,部份示威者昨晚佔據彌敦道,由尖沙咀走到旺角,警方大約10時許,在亞皆老街與彌敦道交界築起防線,警告無效後,武力驅散示威者,5人涉嫌襲警及妨礙警務人員執行職務被捕,警方強烈譴責示威者堵塞道路行為。

晚上約10點,防暴警察手持盾牌,在亞皆老街與彌敦道交界築起防線。示威者沿彌敦道來到,停下、撐著雨傘。警方警告後,前排示威者覺得只有雨傘,不夠裝備,一度後退。雙方保持一段距離,指揮官再次警告。

雙方在彌敦道、山東街交界推撞,警員出動警棍、拍打盾牌。

示威者四散,有人跑入山東街,警員追上去,將其中一個人按在地上,有警員用腳踢,其他警員用長盾牌隔開記者,他之後雙手被綁上索帶,由警員帶走,他額頭有傷痕、左眼紅腫。

附近亦有其他示威者被警員用全身壓住。有人頭破血流,其他人幫忙急救。轉入西洋菜南街,警方繼續出動警棍,有人用雨傘拍打警員。

示威者一度將警方逼回山東街,之後大批警員增援,築成幾重人牆。混亂期間,有示威者懷疑一名女子拍攝她們容貌,將她按在地上,有人拉扯她的頭髮,不讓她離開,約十分鐘後,該名女子站起來,走向警察那邊,之後登上警車。

香港立法會議員區諾軒及譚文豪到咸美頓街一帶,要求與警方指揮官陶輝對話,手持長盾的警員向前推進,與兩人發生推撞,旁邊的傳媒亦都要後退,附近並無示威者。之後警方傳媒聯絡隊到場調停,譚文豪要求警方交代事件。

到凌晨約1時半,彌敦道全線恢復通車。

