香港示威者佔據彌敦道 警方武力驅散

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九龍反修例遊行結束後，部份示威者昨晚佔據彌敦道，由尖沙咀走到旺角，警方大約10時許，在亞皆老街與彌敦道交界築起防線，警告無效後，武力驅散示威者，5人涉嫌襲警及妨礙警務人員執行職務被捕，警方強烈譴責示威者堵塞道路行為。

晚上約10點，防暴警察手持盾牌，在亞皆老街與彌敦道交界築起防線。示威者沿彌敦道來到，停下、撐著雨傘。警方警告後，前排示威者覺得只有雨傘，不夠裝備，一度後退。雙方保持一段距離，指揮官再次警告。

雙方在彌敦道、山東街交界推撞，警員出動警棍、拍打盾牌。

示威者四散，有人跑入山東街，警員追上去，將其中一個人按在地上，有警員用腳踢，其他警員用長盾牌隔開記者，他之後雙手被綁上索帶，由警員帶走，他額頭有傷痕、左眼紅腫。

附近亦有其他示威者被警員用全身壓住。有人頭破血流，其他人幫忙急救。轉入西洋菜南街，警方繼續出動警棍，有人用雨傘拍打警員。

示威者一度將警方逼回山東街，之後大批警員增援，築成幾重人牆。混亂期間，有示威者懷疑一名女子拍攝她們容貌，將她按在地上，有人拉扯她的頭髮，不讓她離開，約十分鐘後，該名女子站起來，走向警察那邊，之後登上警車。

香港立法會議員區諾軒及譚文豪到咸美頓街一帶，要求與警方指揮官陶輝對話，手持長盾的警員向前推進，與兩人發生推撞，旁邊的傳媒亦都要後退，附近並無示威者。之後警方傳媒聯絡隊到場調停，譚文豪要求警方交代事件。

到凌晨約1時半，彌敦道全線恢復通車。

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