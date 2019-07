舊金山L-Taraval街更新工程或要移除近百個車位（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

由於舊金山未來3年要進行L-Taraval街道更新工程,交通局計劃移除工程範圍內接近100個停車位,遭到該區許多商戶反對,並批評交通局沒有提前告知區內居民。

這項更新工程從7月1日開始,位於日落區Santiago街與Ulloa街之間,交通局稱,工程項目除了美化街區、提高交通安全,同時還會修補道路,並進行排污及水管更新。

為了讓工程承包商可以在工程範圍內停車及擺放器材,將會移出96個停車位,但是居民和商戶在工程開始前兩週才收到通知,認為市府沒有提早徵求民意,就移除這麼多停車位,會令他們的生意受損。

交通局目前表示,會重新審視情況,並將與日落區市參事馬兆明商討解決辦法。

舊金山交通局7月17號星期三會向日落區居民講解Taraval街的工程,以及停車問題,時間是傍晚5點半到7點半,地點是Ulloa街3201號Grace路德會教堂。

另外,代表日落區的市參事馬兆明下星期六下午兩點,會在Judah街夾19 Avenue的華美學校召開社區會議,主題是區內道路交通安全,到時也會聽取市民對於Taraval街停車問題的意見。

