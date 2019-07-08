灣區地震隨時發生 如何準備應急包

【KTSF 黃恩光報導】

南加州近日發生連場地震，而灣區也位於地震斷層，近年有調查顯示，有一半加州人沒有應急準備，州長紐森呼籲所有加州居民要做好應付大地震的準備。

根據州府的地震安全指引，發生地震時，大家應該蹲下，用手掩護頭和頸，躲在堅固的桌子下面，然後抓緊，直至地震過去。

如果大家正在睡覺，最好留在床上，用枕頭掩護頭部。

地震可能導致玻璃震碎，為保護雙腳在逃生時不會被碎片割傷，大家應該在床腳綁一個袋，裡面放一雙鞋和電筒，以便隨時逃生。

南加州發生地震，令灣區居民更警覺，有店鋪表示，應急包很快賣光。

其實大家可以自己準備應急包，每個應急包裡面應該有水和乾糧、藥物、後備眼鏡、電筒、重要身份文件副本、現金和電話充電器等。

應急背包主要讓大家要在短時間離開家的時候可以隨手拿走，方便帶去庇護所。

每個家庭都應該儲備足夠每個人飲用3天或更多的食水以及食物，另外要有手電筒、急救包、電池、用來求救的哨子、滅火器，以及關閉煤氣開關的工具。

與家人商量好災難發生之後在什麼地方集合，以及指定一個灣區以外的親友作為聯絡人。

如果大家想知道更多，如何做好應付地震的資訊，可瀏覽：https://www.earthquakecountry.org/library/StayingSafeWhereTheEarthShakes_StatewideEdition.pdf

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