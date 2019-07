【i-CABLE】

香港歌手何韻詩接受國際組織邀請,在聯合國人權理事會發言,期間中國代表兩度打斷,指她違反一個中國原則及使用侮辱性語言,何韻詩形容一國兩制瀕臨死亡,要求理事會剔除中國的成員資格。

何韻詩接受非政府組織聯合國觀察及美國的人權基金會邀請到日內瓦聯合國人權理事會發言,先提到香港的民主、人權現正受到嚴重攻擊,還有反修例示威情況,中方代表嘗試打斷。

何韻詩繼續發言,指香港的自治日漸遭蠶食,即使《中英聯合聲明》是報備聯合國的文件兼具有法律效力,但北京對港承諾未有兌現,更有取消議員資格及銅鑼灣書店事件,近日亦有人被捕及輕生。阿斯佩隆德提醒何韻詩留意中方的觀點後,繼續讓她發言。

點擊此處觀看視頻,何韻詩發言於01:57:46開始。

