Hayward斷層有三成機會爆大地震 民眾準備應急包

南加州連日來兩度發生大地震,不少灣區民眾也開始準備地震應急物品,根據美國地質調查所(USGS)的研究顯示,全美人口最稠密的灣區Hayward斷層,未來30年發生大地震的機率超過三成。

灣區Hayward斷層南從Fremont山區開始,一路向北延伸35英哩,直到San Pablo,穿越住宅區、商業區、大橋、水管等。

而研究顯示,在2043年之前,Hayward斷層發生大地震的機率為33%。

而上一次Hayward斷層發生大地震已經是151年前,而該地區發生大地震的頻率大約就是150年左右。

專家提醒,現在就是準備地震應急計畫的時候,除了應急物品之外,更別忘了和家人約好聯絡方式、會面地點,因為大地震發生時,可能父母在上班,小孩在學校,全家人並不一定都在一起。

不少灣區民眾本週末已經開始未雨綢繆,東灣柏克萊一家五金行迎來不少民眾前往購買應急背包,裏面包括飲用水等,可幫忙存活幾天的必需品。

有民眾表示,除了地震,還有山火等其他天災引發的大停電等狀況,應急背包都可以派上用場。

專家建議民眾至少準備3天的應急用品,除了食品及飲水外,還應該準備手電筒、急救包、電池、可用來求救的口哨,可以關閉水電開關的扳手或鉗子等工具。

除了家裏之外,也別忘了在辦公室或是車上準備一份應急包。

USGS地震局專家表示,這幾天南加州大地震,Ridgecrest地區的斷層和灣區的斷層走向深度類似,灣區發生大地震時,將和南加州這幾天的震感相似。

