女嬰從外祖父懷抱中掉下 於郵輪高處墮下亡

停泊在美屬波多黎各的一艘郵輪週日發生死亡意外,一名一歲女嬰被外祖父抱著時,疑從外祖父懷抱中掉下,從郵輪的11樓墮下死亡。

警方稱,案件仍在調查中,女嬰的家人將會留在波多黎各,協助警方調查,目前警方仍未能向女童的家人問話,後者對女嬰的死亡震驚不己。

警方稱,女嬰與父母、兩兄姐、祖父母和外祖父母一同乘坐Freedom of the Sea郵輪,在加勤比海渡假一週後,週日郵輪停泊在波多黎各首都San Juan的Panamerican碼頭。

涉事女嬰及家人是來自印第安納州Granger市,女嬰當時由外祖父Salvatore Anello抱著。

South Bend警局發聲明稱,女嬰是警員Alan Wiegand的女兒,警局謹向Wiegand及其家人致以深切慰問。

稍早,波多黎各警方發表聲明,指女嬰被人抱出窗外,但South Bend警察局長Scott Ruszkowski反駁有關說法。

波多黎各港口發言人對美聯社稱,女嬰與家人當時在11樓的餐廳中,外祖父當時把女嬰放在窗邊,警方正在調查窗戶當時是否已打開,還是有人把窗打開。

經營郵輪的Royal Caribbean Cruises表示,事件是一場悲劇,已向涉事家庭提供協助。

