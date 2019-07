影評：《仲夏夜驚魂》鮮豔色彩文化背後的恐怖

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

一對瀕臨分手的情侶,到訪一個帶奇幻色彩的異國社群,如何給他們的關係造成無法扭轉的衝擊?

二十來歲,相戀四年的情侶 Dani 和Christian,他們的關係已經走近一個重要的轉捩點。Christian 在死黨的催促下,幾乎要和女友分手,但是Dani 家中突然發生巨大悲傷事件,Christian 也不敢再給她另一個沈重打擊。原本要和四人死黨一起到瑞典的一個鄉村社區,參加90年一次的特別節日,卻也無法狠心留下女友,一夥五人一起踏上這段奇異歷程。

到了小鎮,大家各有各想做的。Dani 為了不要拖累大家情緒,也都順著眾人意思做事。這個帶有邪教意味的社群,夜晚時分還是艷陽當空,鮮豔色調掩蓋著多年的奇異傳統。新來的年輕人先是被這社群的好客吸引,但是特別節日中的儀式,一個比一個令他們感到不安,一群人當中也一個接一個的離奇消失。與此同時,Christian 自私的個性和他無法幫助女友修復心靈的創傷,也都對他們的關係帶來莫大的考驗。

這是導演Ari Aster 第二部導演的作品。去年的處女作《遺傳厄運 Hereditary》同樣是恐怖片,以大膽獨特的視感令人對他刮目相看。如果處女作向影壇告知他的才華,這部《Midsommar》應該是告知大家,他正朝著恐怖大師的地位邁進。同樣探討悲傷的影片,帶有許多令人感覺不安的鏡頭,但也有許多原創元素。節奏方面也是一級掌握。恐怖氣氛並不是突然出現來嚇著觀衆,而是逐漸將觀衆帶入電影的世界中。

Ari Aster 也是編劇,表示電影是自己在一段感情結束的時候寫出,因而帶有赤裸情感。但當中也帶有許多北歐寓言的影子,新奇中也讓人們對劇中人物認同。也必須指出飾演Dani 的新秀 Florence Pugh,在詮釋主人翁的經歷時,也將觀衆對她的遭遇和變化感動。

《仲夏夜驚魂 Midsommar》將觀衆帶入奇幻恐怖世界。滿分五分中得四分半,不該錯過。

電影網頁:https://a24films.com/films/midsommar

