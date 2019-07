Vacaville特賣場商舖遇劫 警方追截人贓並獲

【KTSF】

北灣Vacaville市警方週一拘捕3名女疑犯,她們涉嫌週一在Vacaville Premium Oulets特賣場打劫一間商舖。

商舖兩名職員是於下午3時半左右報警,指有3名女子在沒有付款下,便帶著商品離開,職員企圖攔截她們時,被3名女子喝令不要阻擋她們,3人接著乘坐汽車逃走。

警員到場後,向警員描述賊人的容貌及車牌號碼,警員憑著有關資料,在505公路入口處截停懷疑涉案的汽車。

駕車的24歲女疑犯Makayla Lockett有把車停下,但在警員與她對話時,她突然開車疾駛離開,在駛至Vaca Valley Parkway駛出公路時,與另一輛汽車相撞。

3名女疑犯接著奔跑逃離現場,但很快被追截的警員拘捕,警員在車中起出價值數百元的新衣及商品,有些仍扣上防盜感應器。

警方調查後,懷疑3名女疑犯在數小時前,於Napa市偷走價值3,000元的太陽眼鏡貨品。

被捕的Lockett來自Turlock市,另外兩名女疑犯分別是24歲女子Keiara Rowel,來自San Leandro市,以及19歲女子Jaishanae Lee,來自舊金山,3人被捕後在Solano縣監獄扣押,涉嫌觸犯搶劫、串謀犯案、藏有失竊物品和魯莾駕駛逃避警方罪。

