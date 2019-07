台灣男童患罕見腦腫瘤 到舊金山醫院求診試驗新療法（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

台灣一名6歲男童患上罕見的腦腫瘤,遠渡重洋來到美國舊金山UCSF兒童醫院求診,希望從試驗性的新療法尋找一線生機。

6歲來自台灣的施伯特,今年2月底確診患上DIPG,一種非常罕見生在腦幹的腫瘤,腦幹是人類中樞神經,控制呼吸、心跳等,維持生命的神經系統,因此很難以手術切除。

他的父母於是帶他來到美國的UCSF舊金山加大兒童醫院求診,希望找到一線生機。

施伯特的父親施立德說:”感受呀?就是”怎麼會是我們”,為什麼是我們的小孩。”

父親表示,起初只發現施伯特情緒不穩定,容易生氣、焦慮、愛哭,以為只是小孩子鬧脾氣,後來施伯特說,看東西時有兩個影像,就帶他去看神經內科醫生,不過醫生都檢查不出病因,以為施伯特只是看電視太多,或者玩平板電腦太久。

施立德說:”但是過了兩天後,孩子行為不太正常,講話速度越來越慢,走路不穩定,複視問題沒改善,所以又帶他看另一家神經內科醫院,醫生檢查他的眼睛後,發現可能腦內有東西,做了個簡單的掃瞄,發現腦內有腫瘤,在腦幹部份。”

施伯特目前病情並不樂觀,腦腫瘤可能已經擴散到身體其他地方,院方沒有方法醫治他,正設法找尋試驗性的新藥或治療方式,現時會再做一次全身的核磁共振掃瞄。

施立德說:”小孩約有一些異常行為,應趕快做檢查,雖然DIPG是很少發生,但是我們就遇上了。”

根據Dana-Farber Boston Children’s癌症及血液疾病中心的數據指出,DIPG通常發生在5至9歲的小孩子身上,全美每年有大約300個孩子確診DIPG,存活率仍然非常低,確診後一般只可存活多6至9個月。

