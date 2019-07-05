台灣男童患罕見腦腫瘤 到舊金山醫院求診試驗新療法（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

台灣一名6歲男童患上罕見的腦腫瘤，遠渡重洋來到美國舊金山UCSF兒童醫院求診，希望從試驗性的新療法尋找一線生機。

6歲來自台灣的施伯特，今年2月底確診患上DIPG，一種非常罕見生在腦幹的腫瘤，腦幹是人類中樞神經，控制呼吸、心跳等，維持生命的神經系統，因此很難以手術切除。

他的父母於是帶他來到美國的UCSF舊金山加大兒童醫院求診，希望找到一線生機。

施伯特的父親施立德說：”感受呀？就是”怎麼會是我們”，為什麼是我們的小孩。”

父親表示，起初只發現施伯特情緒不穩定，容易生氣、焦慮、愛哭，以為只是小孩子鬧脾氣，後來施伯特說，看東西時有兩個影像，就帶他去看神經內科醫生，不過醫生都檢查不出病因，以為施伯特只是看電視太多，或者玩平板電腦太久。

施立德說：”但是過了兩天後，孩子行為不太正常，講話速度越來越慢，走路不穩定，複視問題沒改善，所以又帶他看另一家神經內科醫院，醫生檢查他的眼睛後，發現可能腦內有東西，做了個簡單的掃瞄，發現腦內有腫瘤，在腦幹部份。”

施伯特目前病情並不樂觀，腦腫瘤可能已經擴散到身體其他地方，院方沒有方法醫治他，正設法找尋試驗性的新藥或治療方式，現時會再做一次全身的核磁共振掃瞄。

施立德說：”小孩約有一些異常行為，應趕快做檢查，雖然DIPG是很少發生，但是我們就遇上了。”

根據Dana-Farber Boston Children’s癌症及血液疾病中心的數據指出，DIPG通常發生在5至9歲的小孩子身上，全美每年有大約300個孩子確診DIPG，存活率仍然非常低，確診後一般只可存活多6至9個月。

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