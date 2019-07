特朗普正考慮用行政命令 把公民題目加入明年人口普查

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統表示,他正考慮用行政命令,來將公民身份的題目附加入2020年的人口普查中。

聯邦司法部的律師團隊,週五對馬利蘭州一名聯邦法官表示,特朗普政府將繼續研究一些可行方法,將”公民身份”的題目加入2020年的人口普查問卷中,但就沒有提到白宮可能考慮透過行政命令,將這個題目加入問卷。

不過這名聯邦法官就下令,特朗普政府提交詳細資料,交代如何處理這個公民問題,來應對有移民權益組織提出訴訟,指這個公民問題有歧視成份。

而特朗普政府也繼續討論如何挑戰聯邦最高法院上星期的裁決,去阻止人口普查局加入這個公民問題。

聯邦官員就強調,日後印製的人口普查問卷,將會不包含公民身份題目,但特朗普週五表示,他正考慮多個可行方法,將這個公民問題加入問卷,當中包括簽發行政命令,或在較後時間以”附加項目”的形式加入問卷。

特朗普說:”我們也可用附加項目加入,讓我們現在可以開始印製或得到良好決定後,用附加項目去做,所以我們考慮許多東西,包括行政命令。”

