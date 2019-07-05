特朗普正考慮用行政命令 把公民題目加入明年人口普查

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統表示，他正考慮用行政命令，來將公民身份的題目附加入2020年的人口普查中。

聯邦司法部的律師團隊，週五對馬利蘭州一名聯邦法官表示，特朗普政府將繼續研究一些可行方法，將”公民身份”的題目加入2020年的人口普查問卷中，但就沒有提到白宮可能考慮透過行政命令，將這個題目加入問卷。

不過這名聯邦法官就下令，特朗普政府提交詳細資料，交代如何處理這個公民問題，來應對有移民權益組織提出訴訟，指這個公民問題有歧視成份。

而特朗普政府也繼續討論如何挑戰聯邦最高法院上星期的裁決，去阻止人口普查局加入這個公民問題。

聯邦官員就強調，日後印製的人口普查問卷，將會不包含公民身份題目，但特朗普週五表示，他正考慮多個可行方法，將這個公民問題加入問卷，當中包括簽發行政命令，或在較後時間以”附加項目”的形式加入問卷。

特朗普說：”我們也可用附加項目加入，讓我們現在可以開始印製或得到良好決定後，用附加項目去做，所以我們考慮許多東西，包括行政命令。”

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