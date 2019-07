視頻拍下Tanforan槍擊案兩槍手開槍一刻（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

中半島San Bruno警方公開更多在Tanforan商場槍擊案的現場畫面,這次拍攝到兩名槍手互相開槍時的過程。

商場二樓的閉路電視拍攝到在星期二下午3時55分,有一班人正跑步逃走,隊尾一名男子開槍射擊一名疑似從後追趕他們的男子。

中槍的男子倒地,在幾乎同一時間,尾隨有另一名男子對著該班人連開多槍,之後轉身逃走,商場內的途人相繼逃走。

警方表示,案中兩名受害人都是青少年,其中一人腹部中槍,另一人腿部中槍,兩人之後被送往醫院搶救,傷勢嚴重但沒有生命危險。

警員當天疏散商場內幾百人,以及全面搜索疑犯,但是未找到人,也在現場找不到手槍。

警方指今次案件並非隨機開槍事件,兩幫人在警員到場之前已逃走,警方又相信兩名受害人在開槍事件之前,涉及該兩幫人的糾紛。

警方表示,目前仍然在搜集證據,首要任務是辨認以及拘捕槍手,因此暫時未能透露更多調查案情,不過表示會盡量在未來兩至三日公佈最新調查進度。

此外,警方又說,很多當日在場的途人,在疏散時遺留個人物品和財物,目前存放在San Bruno警局,民眾可以去警局取回。

有更多線索的民眾,請立即通知警方,電話:(650)616-7100。

