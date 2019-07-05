南加Searles山谷6.4級地震 餘震不斷

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南加州Searles山谷週四上午發生6.4級地震，之後還錄得超過150次餘震，美國地質研究所（USGS）數據顯示，週五凌晨4點左右，在週四震央處西面約10英哩處再發生黎克特制5.4級地震，暫時沒有收到此次地震任何傷亡和損毀報告。

南加州Searles Valley週四早上發生的6.4級地震，震央附近的Ridgecrest地區，已宣布進入州緊急狀態，由於震央位於沙漠地帶，所幸人員受傷情況並不嚴重，而鄰近的洛杉磯地區也有強烈震感，正在參加國慶日慶祝活動的民眾不得不被迫疏散。

地震一刻，窗戶搖動，高速公路斷裂，房屋起火。

地震發生在上午10點33分，震央位於洛杉磯東北邊160英里Searles山谷一帶的Ridgecrest地區，震源深度6.6英里，強度6.4級。

地震發生後，有許多民眾去油站加油，但發現已沒油可加，因為每個人都想要加油。

南加州上一次發生大地震是1999年，在Mojave沙漠附近，地震強度是7.1級。

地震學家Lucy Jones說：”這樣的地震長遠看非常正常，我們預期的地震甚至不是6.5級，長遠看大概平均每5到10年，在南加州某地就會有大地震。”

在強震之後，Ridgecrest以及Searles山谷一帶還發生超過150次2.5級以上的餘震，最強一次仍有4.6級。

Jones說：”現在有兩個活躍的斷層，我們還不確定是哪個，但從餘震範圍來看，應該是L型斷層不會出現轉角，意味著我們有兩個不同斷層，並呈現L狀。”

在震央以南的橙縣以及東邊的拉斯維加斯都有震感，大洛杉磯地區的民眾，也感到強烈晃動大約10秒鐘。

居住在南加州Pasadena的Julia說：”我覺得暈暈的，我的外甥剛好來我家，他的女兒正好在跳來跳去，剛開始因為小孩子在跳所以震，但後來發現燈也搖來搖去，我們正坐著吃早餐，就突然感覺是地震，然後就看到家裡的燈都在搖晃，游泳池裡的水也有波動。”

居住在南加州San Bernadino縣的陳迎迎說：”十點多那個時候，我正在外面喝咖啡，突然覺得怎麼都晃起來了，我上面，樓上面有一個頂篷都震動起來了，都出聲音了，我嚇一跳，喲，怎麼回事啊？我立刻想到是地震，因為從灣區過來有經驗了，就知道是地震，但是它晃的時間還是蠻長的，大概有10秒鐘左右，這個是真的蠻厲害的。”

由於週四剛好是國慶日，洛杉磯地區也有很多慶祝活動，許多有大型活動的場館在地震發生後已立即停止活動，並要求民眾疏散到安全地方。

陳迎迎說：”因為太多人在室內總歸是不安全，而且市中心都是高樓，也不安全，所以大家還是疏散到比較空曠一點的地方會比較安全。”

地震專家表示，Caltech有收到48秒地震警告訊號，但是在洛杉磯地區使用Shake Alert App的民眾，卻沒有收到地震警報，因為設定是要到5級才會自動發出警訊，而洛杉磯震感是4.5級。

專家提醒，未來可能仍會有最強超過5級的餘震，民眾應做好地震準備。

Julia說：”都有些怕，都有做好準備，因為覺得好像都好久沒有地震了，所以我們都有地震包，做好準備。”

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