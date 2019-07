南加Searles山谷6.4級地震 餘震不斷

【KTSF】

南加州Searles山谷週四上午發生6.4級地震,之後還錄得超過150次餘震,美國地質研究所(USGS)數據顯示,週五凌晨4點左右,在週四震央處西面約10英哩處再發生黎克特制5.4級地震,暫時沒有收到此次地震任何傷亡和損毀報告。

南加州Searles Valley週四早上發生的6.4級地震,震央附近的Ridgecrest地區,已宣布進入州緊急狀態,由於震央位於沙漠地帶,所幸人員受傷情況並不嚴重,而鄰近的洛杉磯地區也有強烈震感,正在參加國慶日慶祝活動的民眾不得不被迫疏散。

地震一刻,窗戶搖動,高速公路斷裂,房屋起火。

地震發生在上午10點33分,震央位於洛杉磯東北邊160英里Searles山谷一帶的Ridgecrest地區,震源深度6.6英里,強度6.4級。

地震發生後,有許多民眾去油站加油,但發現已沒油可加,因為每個人都想要加油。

南加州上一次發生大地震是1999年,在Mojave沙漠附近,地震強度是7.1級。

地震學家Lucy Jones說:”這樣的地震長遠看非常正常,我們預期的地震甚至不是6.5級,長遠看大概平均每5到10年,在南加州某地就會有大地震。”

在強震之後,Ridgecrest以及Searles山谷一帶還發生超過150次2.5級以上的餘震,最強一次仍有4.6級。

Jones說:”現在有兩個活躍的斷層,我們還不確定是哪個,但從餘震範圍來看,應該是L型斷層不會出現轉角,意味著我們有兩個不同斷層,並呈現L狀。”

在震央以南的橙縣以及東邊的拉斯維加斯都有震感,大洛杉磯地區的民眾,也感到強烈晃動大約10秒鐘。

居住在南加州Pasadena的Julia說:”我覺得暈暈的,我的外甥剛好來我家,他的女兒正好在跳來跳去,剛開始因為小孩子在跳所以震,但後來發現燈也搖來搖去,我們正坐著吃早餐,就突然感覺是地震,然後就看到家裡的燈都在搖晃,游泳池裡的水也有波動。”

居住在南加州San Bernadino縣的陳迎迎說:”十點多那個時候,我正在外面喝咖啡,突然覺得怎麼都晃起來了,我上面,樓上面有一個頂篷都震動起來了,都出聲音了,我嚇一跳,喲,怎麼回事啊?我立刻想到是地震,因為從灣區過來有經驗了,就知道是地震,但是它晃的時間還是蠻長的,大概有10秒鐘左右,這個是真的蠻厲害的。”

由於週四剛好是國慶日,洛杉磯地區也有很多慶祝活動,許多有大型活動的場館在地震發生後已立即停止活動,並要求民眾疏散到安全地方。

陳迎迎說:”因為太多人在室內總歸是不安全,而且市中心都是高樓,也不安全,所以大家還是疏散到比較空曠一點的地方會比較安全。”

地震專家表示,Caltech有收到48秒地震警告訊號,但是在洛杉磯地區使用Shake Alert App的民眾,卻沒有收到地震警報,因為設定是要到5級才會自動發出警訊,而洛杉磯震感是4.5級。

專家提醒,未來可能仍會有最強超過5級的餘震,民眾應做好地震準備。

Julia說:”都有些怕,都有做好準備,因為覺得好像都好久沒有地震了,所以我們都有地震包,做好準備。”

