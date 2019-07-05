華裔教授分析週四南加地震與Northridge地震有何不同

【KTSF 黃恩光報導】

本台訪問了加州大學聖地牙哥分校（UCSD）一位專門研究地震對樓宇結構影響的華裔教授，分析這次南加地震對於當地樓宇結構的影響，以及今次6.4級地震，與20多年前6.7級的Northridge地震有什麼不同？

沈培深教授說，從新聞報導所見，今次地震對樓宇結構影響不是很嚴重，今次是6.4級，比起1994年Northridge地震的6.7級，比起上來，損壞性、地震的能量釋放較Northridge地震低許多，低兩到三倍，所以這次地震破壞性不大。

沈培深教授說：”還有一點就是地震的震源，遠離人口稠密地區，如果這地震發生在人口稠密地區，也有可能發生結構性的毀壞，6.4級地震可影響舊的房屋，建於1930年之前的房屋，用沒有鋼筋，只用磚頭建築的樓宇，沒有加固的磚石樓宇，可能會造成嚴重損壞。”

加州的樓宇是否能經得起大地震的考驗呢？沈培深教授說：”加州目前興建的樓宇都有嚴格條例規管，加州都有許多舊的樓宇，有許多未經加固的磚石樓宇，現在許多城市，例如舊金山和洛杉磯都有嚴格條例，要求加固樓宇，可是仍有許多樓宇未曾加固，所以存在危險，也有一些舊的公寓樓宇，底層用來停車，這些房屋較危險，因為地面沒有足夠的牆來抗震，所以這些樓宇例如在洛杉磯等城市，政府開始立例規定屋主要做樓宇加固。”

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