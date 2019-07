華裔教授分析週四南加地震與Northridge地震有何不同

【KTSF 黃恩光報導】

本台訪問了加州大學聖地牙哥分校(UCSD)一位專門研究地震對樓宇結構影響的華裔教授,分析這次南加地震對於當地樓宇結構的影響,以及今次6.4級地震,與20多年前6.7級的Northridge地震有什麼不同?

沈培深教授說,從新聞報導所見,今次地震對樓宇結構影響不是很嚴重,今次是6.4級,比起1994年Northridge地震的6.7級,比起上來,損壞性、地震的能量釋放較Northridge地震低許多,低兩到三倍,所以這次地震破壞性不大。

沈培深教授說:”還有一點就是地震的震源,遠離人口稠密地區,如果這地震發生在人口稠密地區,也有可能發生結構性的毀壞,6.4級地震可影響舊的房屋,建於1930年之前的房屋,用沒有鋼筋,只用磚頭建築的樓宇,沒有加固的磚石樓宇,可能會造成嚴重損壞。”

加州的樓宇是否能經得起大地震的考驗呢?沈培深教授說:”加州目前興建的樓宇都有嚴格條例規管,加州都有許多舊的樓宇,有許多未經加固的磚石樓宇,現在許多城市,例如舊金山和洛杉磯都有嚴格條例,要求加固樓宇,可是仍有許多樓宇未曾加固,所以存在危險,也有一些舊的公寓樓宇,底層用來停車,這些房屋較危險,因為地面沒有足夠的牆來抗震,所以這些樓宇例如在洛杉磯等城市,政府開始立例規定屋主要做樓宇加固。”

