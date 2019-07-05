南加6.4級地震過後有過千次餘震 最強5.4級

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南加州週四發生近20年來最大的6.4級地震之後，當地發生至少1,200次餘震，最強餘震達5.4級。

面對連番餘震，南加州有商店職員清理工作做到停不下來，週四的6.4級地震，震央附近的Ridgecrest地區，洛杉磯東北邊160英里，超市和餐廳等商店的貨物倒塌地上，店舖搖晃，員工疏散，地震都破壞了電纜和公路等設施，令一些建築物起火。

Ridgecrest市市長表示，目前仍然有大約30幾人要在緊急庇護所暫住。

洛杉磯市有一些房屋被地震完全破壞，令屋主無家可歸，有住屋的車庫內的天然氣熱水爐在地震中傾倒，令天然氣管道破裂引起大火，燒毀整幢房屋。

幸好的是今次地震無嚴重傷亡報告，但當局警告指，未來幾日甚至幾星期，可能持續會有餘震。

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