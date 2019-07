南加6.4級地震過後有過千次餘震 最強5.4級

【KTSF】

南加州週四發生近20年來最大的6.4級地震之後,當地發生至少1,200次餘震,最強餘震達5.4級。

面對連番餘震,南加州有商店職員清理工作做到停不下來,週四的6.4級地震,震央附近的Ridgecrest地區,洛杉磯東北邊160英里,超市和餐廳等商店的貨物倒塌地上,店舖搖晃,員工疏散,地震都破壞了電纜和公路等設施,令一些建築物起火。

Ridgecrest市市長表示,目前仍然有大約30幾人要在緊急庇護所暫住。

洛杉磯市有一些房屋被地震完全破壞,令屋主無家可歸,有住屋的車庫內的天然氣熱水爐在地震中傾倒,令天然氣管道破裂引起大火,燒毀整幢房屋。

幸好的是今次地震無嚴重傷亡報告,但當局警告指,未來幾日甚至幾星期,可能持續會有餘震。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。