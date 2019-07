【KTSF】

舊金山訪谷區週五凌晨發生搶劫案,賊人將華裔男事主從電動滑板上打落地,導致男事主受傷,要送院治療。

案發現場是Campbell Avenue 200號地段,警方資料顯示,週五凌晨12點幾,57歲男事主踩電動滑板回家途中遇劫。

警方報告指出,一個身高6呎的白人男人,用拳頭打事主的臉,導致事主跌倒,賊人隨即搶走電動滑板,男事主要送院治療,沒有生命危險。

