南灣Great America遊樂場外發生槍擊案 一人受傷

南灣Santa Clara市警方表示,在週四國慶日晚,California’s Great America遊樂場,一人被子彈擊中受傷,警方希望公眾能提供消息,協助破案。

事發於晚上9時40分左右,地點在Great America Parway 4701號的遊樂場。

警方稱,當時有兩幫人在遊樂場入口處附近發生爭執,地點就在金屬探測檢查站附近。

事件中有一名女子被子彈擊中,但子彈並沒有破開皮膚,女子即場敷藥後已無礙,開槍者則在警員到場前已逃脫,警員尚未尋回案中使用的槍械。

任何人如能對案件提供消息,請聯絡Santa Clara市警方,電話:(408) 615-4823,匿名舉報熱線:(408) 241-9495。

