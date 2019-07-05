南灣Great America遊樂場外發生槍擊案 一人受傷

【KTSF】
南灣Santa Clara市警方表示，在週四國慶日晚，California’s Great America遊樂場，一人被子彈擊中受傷，警方希望公眾能提供消息，協助破案。
事發於晚上9時40分左右，地點在Great America Parway 4701號的遊樂場。
警方稱，當時有兩幫人在遊樂場入口處附近發生爭執，地點就在金屬探測檢查站附近。
事件中有一名女子被子彈擊中，但子彈並沒有破開皮膚，女子即場敷藥後已無礙，開槍者則在警員到場前已逃脫，警員尚未尋回案中使用的槍械。
任何人如能對案件提供消息，請聯絡Santa Clara市警方，電話：(408) 615-4823，匿名舉報熱線：(408) 241-9495。
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