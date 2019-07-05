舊金山華裔男子被歹徒搶劫 男童被狗咬傷

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山日落區發生持械搶劫案，賊人在街上搶劫和毆打一個華裔男事主，另外，舊金山發生狗咬人案件，受害人是一名3歲小童，狗的主人不顧而去。

警方表示，6月19號星期三上午9點，一名3歲男童跟隨監護人進入位於Masonic Avenue的Trader Joe’s時，一隻沒有人看管的哈巴狗突然撲向男童，咬傷他的手，男童需要接受預防瘋狗症的疫苗。

事發後，店舖的經理用廣播器講述事件，狗的主人現身，不過沒有留下任何資料，也沒有提供狗的防疫紀錄，就和他的狗不顧而去。

警方表示，法律規定，所有狗咬人的事件，狗的主人必須提供資料。

另一宗案件，日落區發生街頭搶劫案，警方指出週二傍晚6點幾，21歲華裔男事主在36 Avenue夾Vicente街遇劫，一名20多歲的非洲裔男子，涉嫌向事主揮舞手槍又拳打事主的臉，搶走事主的財物，包括手錶和錢包。

市民如果有兩宗案件的資料，請聯繫警方，匿名報案熱線是(415) 575-4444。

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