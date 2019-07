舊金山華裔男子被歹徒搶劫 男童被狗咬傷

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山日落區發生持械搶劫案,賊人在街上搶劫和毆打一個華裔男事主,另外,舊金山發生狗咬人案件,受害人是一名3歲小童,狗的主人不顧而去。

警方表示,6月19號星期三上午9點,一名3歲男童跟隨監護人進入位於Masonic Avenue的Trader Joe’s時,一隻沒有人看管的哈巴狗突然撲向男童,咬傷他的手,男童需要接受預防瘋狗症的疫苗。

事發後,店舖的經理用廣播器講述事件,狗的主人現身,不過沒有留下任何資料,也沒有提供狗的防疫紀錄,就和他的狗不顧而去。

警方表示,法律規定,所有狗咬人的事件,狗的主人必須提供資料。

另一宗案件,日落區發生街頭搶劫案,警方指出週二傍晚6點幾,21歲華裔男事主在36 Avenue夾Vicente街遇劫,一名20多歲的非洲裔男子,涉嫌向事主揮舞手槍又拳打事主的臉,搶走事主的財物,包括手錶和錢包。

市民如果有兩宗案件的資料,請聯繫警方,匿名報案熱線是(415) 575-4444。

