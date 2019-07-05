華裔地產經紀被控騙取客戶頭款私下買房獲利（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

東灣奧克蘭（屋崙）一個聯邦大陪審團起訴舊金山華裔地產經紀Min Jin Zhao，英文名字Michael，指控他電匯及郵件欺詐，以及洗錢罪名。

聯邦司法部稱，56歲的舊金山居民Min Jin Zhao是地產經紀，他幫客戶在舊金山灣區買房的過程中，涉嫌騙取客戶頭款為自己獲利。

在2014、2015兩年間，Zhao涉嫌利用Portfolio Consulting Inc公司提供貸款的名義，遊說客戶融資，指客戶只要把屋價一至兩成的款項存入這家公司的帳戶，就可以獲得該公司的貸款，以全現金買房。

起訴書還指控Zhao在收到受害者的錢之後，不是自己動用這筆錢，就是將錢轉往該公司的另一個銀行帳戶。

此外，Zhao還涉嫌用這些錢，購買非受害人要購買的房產，例如為自己買房獲利，或用於他所控制的生意。

如被定罪，Zhao最高可面臨30年監禁，以及50萬元罰款，Zhao已於週二在舊金山被捕，並於週三首次在奧克蘭出庭，目前保釋候審，下次出庭時間是9月11日。

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