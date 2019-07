華裔地產經紀被控騙取客戶頭款私下買房獲利（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

東灣奧克蘭(屋崙)一個聯邦大陪審團起訴舊金山華裔地產經紀Min Jin Zhao,英文名字Michael,指控他電匯及郵件欺詐,以及洗錢罪名。

聯邦司法部稱,56歲的舊金山居民Min Jin Zhao是地產經紀,他幫客戶在舊金山灣區買房的過程中,涉嫌騙取客戶頭款為自己獲利。

在2014、2015兩年間,Zhao涉嫌利用Portfolio Consulting Inc公司提供貸款的名義,遊說客戶融資,指客戶只要把屋價一至兩成的款項存入這家公司的帳戶,就可以獲得該公司的貸款,以全現金買房。

起訴書還指控Zhao在收到受害者的錢之後,不是自己動用這筆錢,就是將錢轉往該公司的另一個銀行帳戶。

此外,Zhao還涉嫌用這些錢,購買非受害人要購買的房產,例如為自己買房獲利,或用於他所控制的生意。

如被定罪,Zhao最高可面臨30年監禁,以及50萬元罰款,Zhao已於週二在舊金山被捕,並於週三首次在奧克蘭出庭,目前保釋候審,下次出庭時間是9月11日。

