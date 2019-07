灣區捷運引入雙層入閘機望打擊逃票招惡評

【KTSF 江良慧報導】

為了要打擊乘客不買車票坐霸王車,灣區捷運(BART)從幾個星期前開始,在東灣Richmond站測試新的雙層入閘機,不過似乎大部分乘客都不滿新設計,有殘障乘客更表示,新的入閘機可能會把她的頭壓扁。

事件始於一名爭取殘障人士權益的維權人士Corbette O’Toole,在社交網上分享自己在新收票閘門旁的照片,以顯示對要坐輪椅人士的危險。

O’Toole的標題是”上面的閘門一旦故障會把我的頭壓扁,他們是否會對非輪椅乘客這樣?絕對不會”。

O’Toole同時要求大家分享她的照片,並盡快向捷運投訴閘門的設計危險。

社交網上其他網民對新設計也是批評連連,有人說笑說新一季的美國忍者戰士節目有新的高難度障礙物,另一名網民更形容,新的收票閘門是斷頭台,也有人說新閘門會鼓勵坐霸王車的人練習他們的飛躍和Limbo凌波舞的技巧。

至於新閘門到底是否能打擊逃票?灣區7號電視台幾個星期前就在Richmond站採訪,看到10分鐘內就有7個人成功靠彎腰經閘門底下,或者跟著有票的人進入,成功逃票。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。