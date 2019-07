San Mateo縣警拘一男子 疑涉多宗露體案

【KTSF 黃恩光報導】

今年3月和5月,中半島Daly City和Millbrae發生多宗非禮和猥褻兒童案件,警方拘捕了一名涉案男子。

San Mateo縣警局表示,29歲中谷Turlock居民Tajh Deshon Collins,涉嫌3月和5月在Daly City向同一名未成年少女露體。

另外,疑犯今年5月在Millbrae總共向4名未成年人士露體。

警方表示,疑犯駕駛的汽車,包括一輛銀色的豐田Corolla、銀色的福特Fusion,以及一輛灰色的本田Pilot。

上月初一名華裔縣警在Millbrae看見疑犯的汽車,他寫下汽車的資料,然後交給探員調查。

本月初,疑犯終於落網,警方呼籲受害人與他們聯繫,電話:(650) 599-1536。

