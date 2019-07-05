美國就業市場仍然強勁 6月新增職位勝預期

【KTSF 張麗月報導】

聯邦勞工部週五公佈的就業報告表現強勁，6月份增加22.4萬份工作，多過預期，也比前一個月增加超過兩倍，反映出招聘有反彈。

新增的職位中，以專業職位增加最多，其次是醫療健保和運輸貨倉業，隨著網購的興旺，運輸業職位多年來都穩步增加，不過零售業職位就減少6,000份。

數據也顯示，全國平均失業率6月份略為升上3.7%，保持在近50年來低位，當中包括有超過30萬人返回職場找工作。

報告也指出，雖然勞工市場仍然緊張，但工人薪金增長依然呆滯，部份原因是有些公司加快機械自動化來催谷生產，令成本降低。

其實招聘已經放緩，因為今年上半年增加的職位，不及去年同期這麼多，雖然經濟減慢，但強勁的勞工市場預期將會持續下去。

有分析指出，目前經濟面對的最大隱憂是美中貿易爭端，可能損害兩國的經濟，從而拖累全球經濟下滑。

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