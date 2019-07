美國就業市場仍然強勁 6月新增職位勝預期

【KTSF 張麗月報導】

聯邦勞工部週五公佈的就業報告表現強勁,6月份增加22.4萬份工作,多過預期,也比前一個月增加超過兩倍,反映出招聘有反彈。

新增的職位中,以專業職位增加最多,其次是醫療健保和運輸貨倉業,隨著網購的興旺,運輸業職位多年來都穩步增加,不過零售業職位就減少6,000份。

數據也顯示,全國平均失業率6月份略為升上3.7%,保持在近50年來低位,當中包括有超過30萬人返回職場找工作。

報告也指出,雖然勞工市場仍然緊張,但工人薪金增長依然呆滯,部份原因是有些公司加快機械自動化來催谷生產,令成本降低。

其實招聘已經放緩,因為今年上半年增加的職位,不及去年同期這麼多,雖然經濟減慢,但強勁的勞工市場預期將會持續下去。

有分析指出,目前經濟面對的最大隱憂是美中貿易爭端,可能損害兩國的經濟,從而拖累全球經濟下滑。

