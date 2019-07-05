紅木城國慶日遊行 數千民眾夾道圍觀（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

中半島紅木城舉辦第81屆國慶日遊行及一系列的慶祝活動，吸引過千名市民夾道圍觀。

由學生樂團用音樂及舞蹈，為週四的遊行揭開序幕，紅木城的國慶日遊行貫穿整個市中心，由30年代開始到現在歷史悠久，規模更一年比一年大，前來觀賞的人亦越來越多。

有市民表示，想坐在路邊，最接近遊行隊伍的位置觀賞遊行，他們週三晚半夜已經前來用椅子霸位，見到隊伍精彩的表演，一切都很值得。

紅木城居民Andy說：”遊行很精彩，這是一個很好的傳統，我們每年都來，因為我們住在附近，一家人一起看很開心，亦很高興見到其他參加者。”

來自聖荷西市的何女士（Su Min Ho）說：”我認為這是灣區最好的巡遊之一，我們住在聖荷西，完全不介意開車過來。”

圍觀人士歐女士說：”讓小孩知道這個節慶，就是美國獨立的紀念日，讓他有這個了解，今天這個社區跟大家一起慶祝。”

圍觀民眾逼滿了馬路兩邊，有人手持國旗，亦有將自己打扮成國旗。

參加遊行的隊伍多達數十個，由學生到退伍老兵都有，連平時服務社區的執法部門、圖書館、公園局，甚至是垃圾回收公司等都有派人出席，與民眾打成一片，有市民表示，這個遊行是屬於社區的。

紅木城居民Kelly Lem說：”這是一個較小型，很友好、就像一個大家庭一般的傳統遊行。”

同樣居住在紅木城的邱先生亦說：”我們不是特別來看，知道有這個活動，所以就剛巧過來看一下，氣氛挺好的。”

遊行完結後，慶祝活動才剛剛開始，周邊有很多社區活動，重頭戲是晚上9時半開始的煙花匯演。

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