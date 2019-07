紅木城國慶日遊行 數千民眾夾道圍觀（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

中半島紅木城舉辦第81屆國慶日遊行及一系列的慶祝活動,吸引過千名市民夾道圍觀。

由學生樂團用音樂及舞蹈,為週四的遊行揭開序幕,紅木城的國慶日遊行貫穿整個市中心,由30年代開始到現在歷史悠久,規模更一年比一年大,前來觀賞的人亦越來越多。

有市民表示,想坐在路邊,最接近遊行隊伍的位置觀賞遊行,他們週三晚半夜已經前來用椅子霸位,見到隊伍精彩的表演,一切都很值得。

紅木城居民Andy說:”遊行很精彩,這是一個很好的傳統,我們每年都來,因為我們住在附近,一家人一起看很開心,亦很高興見到其他參加者。”

來自聖荷西市的何女士(Su Min Ho)說:”我認為這是灣區最好的巡遊之一,我們住在聖荷西,完全不介意開車過來。”

圍觀人士歐女士說:”讓小孩知道這個節慶,就是美國獨立的紀念日,讓他有這個了解,今天這個社區跟大家一起慶祝。”

圍觀民眾逼滿了馬路兩邊,有人手持國旗,亦有將自己打扮成國旗。

參加遊行的隊伍多達數十個,由學生到退伍老兵都有,連平時服務社區的執法部門、圖書館、公園局,甚至是垃圾回收公司等都有派人出席,與民眾打成一片,有市民表示,這個遊行是屬於社區的。

紅木城居民Kelly Lem說:”這是一個較小型,很友好、就像一個大家庭一般的傳統遊行。”

同樣居住在紅木城的邱先生亦說:”我們不是特別來看,知道有這個活動,所以就剛巧過來看一下,氣氛挺好的。”

遊行完結後,慶祝活動才剛剛開始,周邊有很多社區活動,重頭戲是晚上9時半開始的煙花匯演。

