內華達州大學學生宿舍發生爆炸 8人受輕傷

位於Reno的內華達州大學的學生宿舍週五發生爆炸,造成8人受傷,多層樓都有嚴重損毀,大學取消下午所有課堂,警方則表示,事件是煤電意外,有維修工人就表示,是熱水爐爆炸。

Reno市府發言人表示,事發地點似乎是在熱水爐房,當時有技工正在工作,工作人員目前還在現場檢查,以確保沒有人被困,共有8人受輕傷,兩人一度送院,目荝已出院。

事發後,附近的人全部都要疏散,校方也把下午所有課堂取消。

事發時身在發生爆炸的宿舍的學生表示,當時聽到一聲巨響,並感到大樓震動,以為是地震,開門外出就看見走廊都是煙霧,灑水器在噴水,她要爬過破爛的門和牆壁,去到樓梯時才發現樓梯也被炸得破爛,於是只好奔跑回房間,躲避煙霧並致電報警求救,她最後要由到場的消防員救出。

