內華達州大學學生宿舍發生爆炸 8人受輕傷

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位於Reno的內華達州大學的學生宿舍週五發生爆炸，造成8人受傷，多層樓都有嚴重損毀，大學取消下午所有課堂，警方則表示，事件是煤電意外，有維修工人就表示，是熱水爐爆炸。

Reno市府發言人表示，事發地點似乎是在熱水爐房，當時有技工正在工作，工作人員目前還在現場檢查，以確保沒有人被困，共有8人受輕傷，兩人一度送院，目荝已出院。

事發後，附近的人全部都要疏散，校方也把下午所有課堂取消。

事發時身在發生爆炸的宿舍的學生表示，當時聽到一聲巨響，並感到大樓震動，以為是地震，開門外出就看見走廊都是煙霧，灑水器在噴水，她要爬過破爛的門和牆壁，去到樓梯時才發現樓梯也被炸得破爛，於是只好奔跑回房間，躲避煙霧並致電報警求救，她最後要由到場的消防員救出。

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