歐洲大陸熱浪侵襲 沒冷氣熱上加熱（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

向來有天堂之稱的歐洲，從上星期開始歷經了地獄般的熱浪，到底有多熱？

這是巴黎聖母院，4月意外遭遇祝融．目前關閉，但還是吸引世界各地遊客不畏艷陽來此朝聖。

歐洲大陸從上星期開始被熱浪侵襲，從西班牙到東歐波蘭，南下義大利無一倖免．

法國南部一個小鎮在上星期五一度測到攝氏45度高溫，相當於華氏113度。

許多城市溫度破百，義大利著名的佛羅倫斯，一度高達華氏104度，恐怖高溫更讓各大都會區遭遇嚴重的低空臭氧污染，也讓歐洲各國經歷了一次極端氣候的”震撼教育”，公路上可見要駕駛人減速20公里的警告。

不僅當地人吃不消，就連觀光客都抱怨，怎麼這麼巧碰上熱浪，走到那兒，熱浪跟到那，白天在大陽下走，變成一種考驗。

由於正值暑假，觀光景點還是人潮洶湧，只要有陰影的地方，都擠滿喘口氣的遊客，許多景點都有噴泉水，供民眾裝瓶飲用，只要有水的地方，不論是海邊、游泳池，還是市區的噴水池，成了最受歡迎的地方，冷飲店，冰淇淋店都大排長龍。

這3名來自香港的學生表示，跟香港夏天一樣熱，但卻沒有冷氣。

白天雖然很熱，太陽下山之後，天氣涼了許多，日夜溫差可以差到20度以上，不過由於歐洲很多建築物相當老舊沒有冷氣，因此晚上睡覺也很不舒服。

值得一提的是，不像美國還有亞洲國家城市，市內都有空調冷氣，歐洲國家卻很少，像是這幾天熱浪，想在有冷氣的餐廳舒服吃頓飯，大部分餐廳又悶又熱，只能等傍晚氣溫下降在戶外吃。

此外，很多旅館民宿都沒有空調冷氣，有的甚至連電風扇都沒有，晚上開窗戶睡覺，結果被蚊蟲叮的滿頭包。

有經濟學家分析，歐洲人少用冷氣有兩個原因，一是歐洲夏天不算熱，高溫是短暫的例外，加上許多建築老舊裝空調困難又不划算，還有一項原因就是，歐洲大部份國家電費很貴，吹冷氣是昂貴的享受。

2003年8月法國熱浪，在歐陸地區造成15,000人死亡，其中死者大部份是獨居在沒有空調設備的老舊建築的高齡長者。

為了應付這次的熱浪，法國政府就高度戒備，在路上隨處可聽到救護車警嗚。

侵襲歐洲的這波熱浪始於6月24日星期一，由於歐洲大陸上空正被兩股強大的北方高壓系統籠罩，因此阻絕了本該由南方低壓系統送入的涼空氣，反讓非洲撒哈拉沙漠的熱氣流趁隙襲來，並沿著地中海南岸朝西歐與中歐方向逼近。

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