歐洲大陸熱浪侵襲 沒冷氣熱上加熱（視頻）

向來有天堂之稱的歐洲,從上星期開始歷經了地獄般的熱浪,到底有多熱?

這是巴黎聖母院,4月意外遭遇祝融.目前關閉,但還是吸引世界各地遊客不畏艷陽來此朝聖。

歐洲大陸從上星期開始被熱浪侵襲,從西班牙到東歐波蘭,南下義大利無一倖免.

法國南部一個小鎮在上星期五一度測到攝氏45度高溫,相當於華氏113度。

許多城市溫度破百,義大利著名的佛羅倫斯,一度高達華氏104度,恐怖高溫更讓各大都會區遭遇嚴重的低空臭氧污染,也讓歐洲各國經歷了一次極端氣候的”震撼教育”,公路上可見要駕駛人減速20公里的警告。

不僅當地人吃不消,就連觀光客都抱怨,怎麼這麼巧碰上熱浪,走到那兒,熱浪跟到那,白天在大陽下走,變成一種考驗。

由於正值暑假,觀光景點還是人潮洶湧,只要有陰影的地方,都擠滿喘口氣的遊客,許多景點都有噴泉水,供民眾裝瓶飲用,只要有水的地方,不論是海邊、游泳池,還是市區的噴水池,成了最受歡迎的地方,冷飲店,冰淇淋店都大排長龍。

這3名來自香港的學生表示,跟香港夏天一樣熱,但卻沒有冷氣。

白天雖然很熱,太陽下山之後,天氣涼了許多,日夜溫差可以差到20度以上,不過由於歐洲很多建築物相當老舊沒有冷氣,因此晚上睡覺也很不舒服。

值得一提的是,不像美國還有亞洲國家城市,市內都有空調冷氣,歐洲國家卻很少,像是這幾天熱浪,想在有冷氣的餐廳舒服吃頓飯,大部分餐廳又悶又熱,只能等傍晚氣溫下降在戶外吃。

此外,很多旅館民宿都沒有空調冷氣,有的甚至連電風扇都沒有,晚上開窗戶睡覺,結果被蚊蟲叮的滿頭包。

有經濟學家分析,歐洲人少用冷氣有兩個原因,一是歐洲夏天不算熱,高溫是短暫的例外,加上許多建築老舊裝空調困難又不划算,還有一項原因就是,歐洲大部份國家電費很貴,吹冷氣是昂貴的享受。

2003年8月法國熱浪,在歐陸地區造成15,000人死亡,其中死者大部份是獨居在沒有空調設備的老舊建築的高齡長者。

為了應付這次的熱浪,法國政府就高度戒備,在路上隨處可聽到救護車警嗚。

侵襲歐洲的這波熱浪始於6月24日星期一,由於歐洲大陸上空正被兩股強大的北方高壓系統籠罩,因此阻絕了本該由南方低壓系統送入的涼空氣,反讓非洲撒哈拉沙漠的熱氣流趁隙襲來,並沿著地中海南岸朝西歐與中歐方向逼近。

