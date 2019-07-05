特朗普在首都華盛頓發表國慶講話

【KTSF 張麗月報導】

在週四美國國慶日，特朗普總統在首都華盛頓參加慶祝活動時發表演說，是近70年來首位總統在首都國慶活動中發表講話。

週四慶祝美國獨立日的重頭戲，就是特朗普出席在首都華盛頓林肯紀念堂舉辦的”向美國致敬”慶祝活動，並且向全國發表講話。

華府下過大雨後，特朗普在烏雲密佈天氣下致詞，他首先向美軍海陸空軍以及將來的太空部隊致敬，他除了簡短陳述歷任總統的歷史之外，還呼籲民眾團結，為自由而歡呼。

特朗普說：”美國人愛自由，沒有人可以拿走我們的自由。”

特朗普又說，今天的美國是前所未有這麼強大，美軍樂團隨即奏起Lee Greenwood的樂曲，而海陸空軍的飛機就在上空盤旋，華府週四晚也有煙花匯演，和展示一些坦克和裝甲車。

另一方面，在慶祝美國獨立的同時，就有示威團體在白宮附近的Lafayette公園焚燒一面美國國旗，立即被特勤局人員撲熄，有幾個人被扣查。

示威者是反對特朗普和週四的”向美國致敬”活動，批評者不滿這個團結國家的活動，被特朗普騎劫成為讓他做主角的舞台。

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