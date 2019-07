特朗普在首都華盛頓發表國慶講話

【KTSF 張麗月報導】

在週四美國國慶日,特朗普總統在首都華盛頓參加慶祝活動時發表演說,是近70年來首位總統在首都國慶活動中發表講話。

週四慶祝美國獨立日的重頭戲,就是特朗普出席在首都華盛頓林肯紀念堂舉辦的”向美國致敬”慶祝活動,並且向全國發表講話。

華府下過大雨後,特朗普在烏雲密佈天氣下致詞,他首先向美軍海陸空軍以及將來的太空部隊致敬,他除了簡短陳述歷任總統的歷史之外,還呼籲民眾團結,為自由而歡呼。

特朗普說:”美國人愛自由,沒有人可以拿走我們的自由。”

特朗普又說,今天的美國是前所未有這麼強大,美軍樂團隨即奏起Lee Greenwood的樂曲,而海陸空軍的飛機就在上空盤旋,華府週四晚也有煙花匯演,和展示一些坦克和裝甲車。

另一方面,在慶祝美國獨立的同時,就有示威團體在白宮附近的Lafayette公園焚燒一面美國國旗,立即被特勤局人員撲熄,有幾個人被扣查。

示威者是反對特朗普和週四的”向美國致敬”活動,批評者不滿這個團結國家的活動,被特朗普騎劫成為讓他做主角的舞台。

