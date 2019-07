【KTSF】

東灣San Lorenzo週五凌晨有一輛紅色四門汽車撞入一間星巴克咖啡店,令建築物嚴重受損。

Alameda縣消防局發布推文稱,車禍現場位於Hesperian大道夾Lewelling大道,消防員到場後,肇事司機已離開現場,當局尚未公布詳情。

