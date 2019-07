【KTSF 江良慧報導】

加州州長紐森週三簽署立法,禁止僱員或者學生因為他們天生的髮型而受歧視,也是全國首個制定有關法例的州分。

Crown法案的全名是”為自然頭髮創造一個尊重和開放的工作場所”,所針對的主要是非洲裔,類似全頭小辮子或者爆炸頭等天然髮型。

支持立法的州議員表示,以往有不少非洲裔因為他們的天然髮型見工失敗,不獲升職,甚至被開除。

紐約市在今年較早前也通過類似立法,加州的這項法案先後在參眾議會以一致贊成票獲得通過。

