加州部分學校飲水器含鉛超標 州府提供網上地圖查詢

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加州水資源局和州教育部共同做的調查顯示，加州學校有部分飲水器的含鉛量超標，而大部分有問題的飲水器已經更換或修理，如果大家想知道子女學校的飲水器有沒有鉛超標的問題，可以查閱州府提供的網上地圖。

網址是：https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=9d17731cae2c4452957fadc5d8ee2d75

加州一項去年一月生效的新法例規定，州內所有建於2010年之前的公立學校，必須測試校園裡面的飲水器有沒有含鉛量超標，州府也鼓勵私立學校參與測試計劃，調查結果顯示全州九千多間中小學，最少有291個飲水器含鉛超標。

公共衛生部門指出兒童接觸鉛可影響智力，學習能力以及過分活躍的問題，法例規定學校必須停止使用有問題的飲水器。州府也提供網上地圖，點擊網站後，拖落網頁，大家可以輸入子女就讀的學校，就會知道學校的飲水器有沒有含鉛超標。

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