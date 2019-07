加州部分學校飲水器含鉛超標 州府提供網上地圖查詢

【KTSF】

加州水資源局和州教育部共同做的調查顯示,加州學校有部分飲水器的含鉛量超標,而大部分有問題的飲水器已經更換或修理,如果大家想知道子女學校的飲水器有沒有鉛超標的問題,可以查閱州府提供的網上地圖。

網址是:https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=9d17731cae2c4452957fadc5d8ee2d75

加州一項去年一月生效的新法例規定,州內所有建於2010年之前的公立學校,必須測試校園裡面的飲水器有沒有含鉛量超標,州府也鼓勵私立學校參與測試計劃,調查結果顯示全州九千多間中小學,最少有291個飲水器含鉛超標。

公共衛生部門指出兒童接觸鉛可影響智力,學習能力以及過分活躍的問題,法例規定學校必須停止使用有問題的飲水器。州府也提供網上地圖,點擊網站後,拖落網頁,大家可以輸入子女就讀的學校,就會知道學校的飲水器有沒有含鉛超標。

