Tanforan購物中心槍擊案 兩傷者分別腹部及腿部中槍（視頻）

【KTSF】

中半島San Bruno市警方週三公布Tanforan購物中心槍擊案的更多細節,警方稱,兩名中槍傷者分別是腹部和腿部中槍,開槍的疑犯仍未落網。

警方是於週二下午3時56分接獲舉報,警員到達購物中心後,立即疏散購物中心內的人士,並在二樓發現兩名中槍傷者,二人都是十來歲的年輕男性,警員立即向他們急救。

與此同時,警方跟據目擊證人提供的資料,立即在購物中心搜捕涉案疑犯,多支執法隊伍、消防局和救護小組也到場支援,在消防員的協助下,兩名傷者在下午4時22分安全離開現場,送往舊金山總醫院救治,目前傷勢嚴重。

警方在購物中心和附近建築物進行搜索後,並未發現疑犯的蹤跡,也沒有起回案中使用的槍械。

根據在場取得的證據,警方相信案發前,有兩幫人在購物中心的二樓發生爭執,接著雙方都有人掏出手槍,向對方開槍,案件似乎並非偶發的暴力案,兩名槍手都在警方抵達前逃離現場,兩名傷者相信與發生爭執的兩幫人有關係。

警方目前仍在搜集及翻看視頻,看看當中是否有捕捉到疑犯的容貌。

另外,在逃離購物中心時,如有民眾遺下個人物品,可以到San Bruno警局認領,查詢電話:(650) 616-7100。

