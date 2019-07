【KTSF】

舊金山警方過去一個周末在田德隆區及Civic Center一帶拘捕4名男子,並在他們身上找到槍械。

被捕的4名男子年約22歲至61歲,全部都是非洲裔,他們分別在4次調查中被捕。

警方在他們的身上分別發現步槍及3把手槍,面臨非法藏有槍械、禁藥、偷車及藏有贓物等多項控罪。

警方指,過去的周末,舊金山舉行大型的同志慶祝活動,所有警員都必須值勤,破了以上案件正正是警員辛勞的成果。

