舊金山國際機場一死車禍 肇事司機被拘押

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山國際機場發生致命車禍,法醫官辦事處週二證實,死者是來自西雅圖的遊客,肇事司機是一名外國人,他面對開車過失殺人等罪名,現正羈押在San Mateo縣監獄。

本台一名觀眾週一下午3點半左右,在舊金山國際機場國際航廈接機大堂外面拍攝到這場車禍。

警方週二指出,肇事司機是46歲阿爾及利亞人Athmane Oukal,他面對一項開車過失殺人罪,以及一項開車速度不安全的罪名。

警方資料顯示,週一下午3點幾,肇事司機駕駛的黑色福特Expedition SUV,從路邊突然加速,撞向幾輛停在路旁的汽車,以及撞倒行人,導致3人受傷,傷者被送到附近的醫院救治,其中一名33歲男傷者,車禍後大約一小時傷重死亡。

法醫官證實死者名叫Jedidiah Crews,是西雅圖居民,另外一名59歲男傷者和一名32歲女傷者,本來情況危殆,後來好轉,現在已沒有生命危險。

警方表示,兩名傷者和死者都是拉美裔遊客,事發前剛剛抵達舊金山國際機場,肇事司機留在現場協助調查。

警方表示,肇事司機沒有失常表現,相信他並不是故意撞人,車禍原因仍在調查中。

