舊金山國際機場一死車禍 肇事司機被拘押

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山國際機場發生致命車禍，法醫官辦事處週二證實，死者是來自西雅圖的遊客，肇事司機是一名外國人，他面對開車過失殺人等罪名，現正羈押在San Mateo縣監獄。

本台一名觀眾週一下午3點半左右，在舊金山國際機場國際航廈接機大堂外面拍攝到這場車禍。

警方週二指出，肇事司機是46歲阿爾及利亞人Athmane Oukal，他面對一項開車過失殺人罪，以及一項開車速度不安全的罪名。

警方資料顯示，週一下午3點幾，肇事司機駕駛的黑色福特Expedition SUV，從路邊突然加速，撞向幾輛停在路旁的汽車，以及撞倒行人，導致3人受傷，傷者被送到附近的醫院救治，其中一名33歲男傷者，車禍後大約一小時傷重死亡。

法醫官證實死者名叫Jedidiah Crews，是西雅圖居民，另外一名59歲男傷者和一名32歲女傷者，本來情況危殆，後來好轉，現在已沒有生命危險。

警方表示，兩名傷者和死者都是拉美裔遊客，事發前剛剛抵達舊金山國際機場，肇事司機留在現場協助調查。

警方表示，肇事司機沒有失常表現，相信他並不是故意撞人，車禍原因仍在調查中。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。