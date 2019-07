【KTSF】

南灣聖荷西市一名男子涉嫌入屋搶劫一名81歲長者,他在犯案數小時後落網。

警方消息指,事發於Agua Vista Drive 2600號路段一幢住屋,警方於週一早上8點20分左右接報指,一名81歲女長者準備離開住所時,被一名男子推入屋內。

被捕疑犯是32歲男子Derico Jones,他被指搶走女事主的珠寶,並強行推她進入衣櫃,女事主在過程中受輕傷。

警員到場後翻查監控畫面,在案發約5小時後於市中心將疑犯拘捕,並起回女事主的財物,疑犯面臨搶劫、綁架及虐待長者等控罪。

