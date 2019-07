【i-CABLE】

俄羅斯軍方一艘科研潛艇起火,14名船員吸入濃煙死亡,國防部指部分船員仍然生還。

民眾在基地所在的摩爾曼斯克擺放鮮花悼念遇難船員,出事潛艇已經返抵北海艦隊基地,國防部長紹伊古讚揚船員是英雄,犧牲性命拯救了專家及潛艇,他未有透露生還人數。

潛艇星期一在巴倫支海進行科研探測時起火,當局沒有公開型號,有報道指是AS-12型核動力潛艇,是用作破壞海底纜線的機密武器。

