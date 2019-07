報告指今年迄今美國藥價平均調漲一成 增幅高通脹五倍

【KTSF 張麗月報導】

根據一間健保顧問公司的分析顯示,今年頭6個月,有超過3,400隻藥加價,平均加幅是10.5%,大約等於通脹率的五倍。

分析指,比起去年同期,今年有多17%藥品加價,其中有41隻藥的加幅更超過一倍,當中一隻抗抑鬱藥Prozac,它的漲幅更高達八倍,也有一隻含有類固醇的藥膏Mometasone,今年加幅接近四倍。

國會和消費者都非常關注藥價不斷飆升的問題,遠遠快過薪金增長和生活成本。

藥價飆升,部份原因是來自股東的壓力,藥廠必須提高利潤以及市場的需要,例如糖尿病人一定要依靠胰島素藥物來維持生命,胰島素藥雖然在100年前已發明了,但它的價錢5年內就翻了一倍。

根據今年初由Kaiser家庭基金會做的調查顯示,有八成人相信,處方藥物”貴到不合理”,大約3分之1病人表示,他們不要處方藥物,因為藥價太貴,他們會叫醫生改用其他非專利藥物代替。

