【i-CABLE】

喬治亞州一名亞裔青年持刀跟警員對峙,並試圖搶奪警員武器,遭開槍擊斃。

阿森斯克拉克縣警方週一接報,指一處住宅區有人持刀生事,兩名警員到場時調查時,發現一青年手持菜刀、身上染血,警員隨身鏡頭拍攝到青年持刀向警員進逼,警員後退,並不斷叫青年放下刀,但青年無聽從、反而衝前。

視頻畫面可能令人不安,警請留意



另一名警員向他開槍,青年一度倒地,但之後起來撲向警員,試圖搶奪警員身上武器,另一名警員再開多槍,青年其後證實死亡。

死者是23歲亞裔青年Aaron Hong,警方表示初步認為警員開槍合理,但會進一步調查,兩名警員暫時休假。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。