上月天氣反常炎熱致西生菜失收 價格飆升三倍（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

大家到街市買菜時，有沒有發現生菜的價格貴了呢？位於Santa Cruz以南的Salinas有菜農表示，上個月有數日天氣反常的炎熱，令部分生菜失收，間接推高生菜的售價，哪一種生菜最受影響？又究竟貴了多少呢？

Salinas有菜農表示，由於上個月的熱浪，導致3個月前種下的西生菜及羅馬生菜大幅枯萎，估計損失近三成的收成，在供不應求的情況下，生菜的售價貴了三倍。

究竟市面上的生菜價格是否貴了呢？本台週二走遍舊金山華埠Stockton街上幾乎所有的蔬果店，唐生菜的供應正常，價格差不多，賣49仙一棵，不過大部分店舖都沒有賣西生菜。

華埠蔬果店老闆趙先生說：”這陣子，我們都沒有賣生菜，生菜的來貨價格是40元一箱，就比較貴，平時都是十多元一箱。”

趙老闆表示，用零售價計算，每個西生菜可能要賣到兩元才不會虧本，正常價格約1.25元就有兩個，甚至一元兩個都有。

另一名華埠蔬果店老闆說：”今日30多元一箱，比平時貴了一倍，有時便宜起上來就很便宜，貴的就好似現在35元一箱，我們今天沒有訂貨，因為太貴了，又太小，我想是因為缺貨，多數是貨多就平，少貨就貴。”

這一間是華埠少數有賣西生菜的店舖，賣1.69元一個，不願上鏡的老闆表示，價格比平時貴了一倍有多，品質一般，來買的顧客亦不多。

亦有老闆表示，生菜的確缺貨，但價格不算太貴：”沒有生菜來，沒有貨拿，市場沒有就沒有。”

他說早幾日都有賣，價錢差不多，都是一元一個。

當被問到哪一種蔬菜最划算，不少菜檔都指，近來所有菜價都貴了，而市民表示，菜檔沒有生菜，就買其他菜，不一定要吃生菜。

有華埠的菜檔表示，等到生菜價格便宜一點，才會開始入貨，負責供貨的農場指，過了7月中 生菜的價格會慢慢回落。

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