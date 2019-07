上月天氣反常炎熱致西生菜失收 價格飆升三倍（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

大家到街市買菜時,有沒有發現生菜的價格貴了呢?位於Santa Cruz以南的Salinas有菜農表示,上個月有數日天氣反常的炎熱,令部分生菜失收,間接推高生菜的售價,哪一種生菜最受影響?又究竟貴了多少呢?

Salinas有菜農表示,由於上個月的熱浪,導致3個月前種下的西生菜及羅馬生菜大幅枯萎,估計損失近三成的收成,在供不應求的情況下,生菜的售價貴了三倍。

究竟市面上的生菜價格是否貴了呢?本台週二走遍舊金山華埠Stockton街上幾乎所有的蔬果店,唐生菜的供應正常,價格差不多,賣49仙一棵,不過大部分店舖都沒有賣西生菜。

華埠蔬果店老闆趙先生說:”這陣子,我們都沒有賣生菜,生菜的來貨價格是40元一箱,就比較貴,平時都是十多元一箱。”

趙老闆表示,用零售價計算,每個西生菜可能要賣到兩元才不會虧本,正常價格約1.25元就有兩個,甚至一元兩個都有。

另一名華埠蔬果店老闆說:”今日30多元一箱,比平時貴了一倍,有時便宜起上來就很便宜,貴的就好似現在35元一箱,我們今天沒有訂貨,因為太貴了,又太小,我想是因為缺貨,多數是貨多就平,少貨就貴。”

這一間是華埠少數有賣西生菜的店舖,賣1.69元一個,不願上鏡的老闆表示,價格比平時貴了一倍有多,品質一般,來買的顧客亦不多。

亦有老闆表示,生菜的確缺貨,但價格不算太貴:”沒有生菜來,沒有貨拿,市場沒有就沒有。”

他說早幾日都有賣,價錢差不多,都是一元一個。

當被問到哪一種蔬菜最划算,不少菜檔都指,近來所有菜價都貴了,而市民表示,菜檔沒有生菜,就買其他菜,不一定要吃生菜。

有華埠的菜檔表示,等到生菜價格便宜一點,才會開始入貨,負責供貨的農場指,過了7月中 生菜的價格會慢慢回落。

