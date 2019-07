香港警方就七一立法會一帶示威衝突拘捕12男1女

【i-CABLE】

香港警方就7月1日立法會一帶的衝突,拘捕12男1女,最小的只有14歲,其中12人當日早上嘗試到金紫荊廣場,與警方發生推撞,涉嫌襲警、非法集會等,另一名男子涉嫌在當晚強行進入立法會大樓被捕。

七一回歸日早上,大批示威者聚集在龍和道、龍匯道嘗試越過警方防線,到金紫荊廣場觸發衝突,警方調查後拘捕11男1女、14至36歲,涉嫌藏有攻擊性武器、非法集會、襲警、阻差辦公以及未能出示身份證,其中有人用航拍,亦涉嫌違反飛航令。

當晚示威者衝擊立法會ZB2警方有組織及三合會調查科調查後,拘捕一名31本地男子,涉嫌強行進入立法會大樓,據了解被捕的是外號”畫家”的潘運瑭,他同時涉嫌在6月21日,警察總部被包圍期間襲警、刑事毀壞,以及在公眾地方行為不檢,警方星期三上午在旺角拘捕他,正被通宵扣查。

至於星期日撐警集會舉行期間,有集會人士與其他市民發生推撞,警方拘捕五男一女,年齡20至72歲,涉嫌在公眾地方打架、藏有攻擊性武器、襲擊致造成身體傷害,以及普通襲擊。

