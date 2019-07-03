香港警方就七一立法會一帶示威衝突拘捕12男1女

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香港警方就7月1日立法會一帶的衝突，拘捕12男1女，最小的只有14歲，其中12人當日早上嘗試到金紫荊廣場，與警方發生推撞，涉嫌襲警、非法集會等，另一名男子涉嫌在當晚強行進入立法會大樓被捕。

七一回歸日早上，大批示威者聚集在龍和道、龍匯道嘗試越過警方防線，到金紫荊廣場觸發衝突，警方調查後拘捕11男1女、14至36歲，涉嫌藏有攻擊性武器、非法集會、襲警、阻差辦公以及未能出示身份證，其中有人用航拍，亦涉嫌違反飛航令。

當晚示威者衝擊立法會ZB2警方有組織及三合會調查科調查後，拘捕一名31本地男子，涉嫌強行進入立法會大樓，據了解被捕的是外號”畫家”的潘運瑭，他同時涉嫌在6月21日，警察總部被包圍期間襲警、刑事毀壞，以及在公眾地方行為不檢，警方星期三上午在旺角拘捕他，正被通宵扣查。

至於星期日撐警集會舉行期間，有集會人士與其他市民發生推撞，警方拘捕五男一女，年齡20至72歲，涉嫌在公眾地方打架、藏有攻擊性武器、襲擊致造成身體傷害，以及普通襲擊。

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