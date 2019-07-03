搵屋住專題：舊金山Hayes Valley全新可負擔公寓接受申請（視頻）

【KTSF 陳令楠報導】

舊金山Hayes Valley有近30間全新多戶型可負擔公寓出租單位，即將接受申請，單位將於7月8號開放參觀。

這棟即將落成的公寓，位於Market街1699號，有19間可負擔單位接受申請，包含兩間開放式公寓單位、9間一睡房單位及8間兩睡房單位。

月租由1,133元至1,440元不等，公寓內容許養寵物，每隻寵物月租65元。

大樓內有9個停車位，月租100元，申請人會通過抽籤及申請優先次序獲得停車位。

收入限制方面，一人家庭年收入不得超過47,400元，二人家庭不得超過54,200元，三人家庭不得超過60,950元。

有舊金山重建局的推薦書將會獲得第一優先；有舊金山市長辦公室房屋發展部發出的租客安置書的就獲得第二優先；申請家庭至少有一名成員居住在同一區，或距離公寓半英哩的地方，就獲得第三優先；在舊金山居住或者工作的民眾就獲得第四優先。

單位接受Section 8第八段房屋補助券持有人的申請，申請截止日期為7月15號下午5點。

查詢詳情，請點擊:https://housing.sfgov.org/listings/a0W0P00000HbmuUUAR

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