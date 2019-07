【KTSF】

科技巨頭Google又再出資超過5,000萬元,買下南灣Sunnyvale一處物業。

The Mercury News報導,根據Santa Clara縣6月28日物業記錄文件顯示,Google以現金5,810萬元,買下Sunnyvale北面Moffett Park園區中1272 Borregas Ave的物業,面積達5.2英畝。

Google發言人已經確認消息,該處物業曾經是電子遊戲公司Atari的工程部門,預計Google將該大樓重建成約15萬或者更大,約22萬平方英呎的辦公園區。

加上該物業,從2017年中至今,Google單單在Sunnyvale北面就已經買下14億元的物業。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。