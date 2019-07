【KTSF】

由JUUL電子煙製造商資助的提案運動籌集到足夠的簽名,希望將提案列入11月選舉,推翻舊金山的電子煙禁令。

提案運動發言人表示,禁令不合情理,取締能幫助千萬煙民戒菸的產品,等於逼使他們重新吸煙,對公共健康有什麼好處?

舊金山市參議會最近通過禁止市內出售電子煙產品的法例,有報導指出,電子煙製造商Juul投入50萬元,發起推翻禁令的提案運動,他們週二將接近2萬個簽名提交給舊金山選務處。

如果選務處30日內核實有足夠選民簽名,就會將提案列入今年11月選舉讓選民表決。

提案建議容許售賣電子煙,不過會制定條例,使年輕人不會那麼容易買到電子煙,以及設立網上售賣電子煙的限制。

