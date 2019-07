全美各地有示威要求關閉無證家庭扣押中心

【KTSF 張麗月報導】

全美各地週二都有示威,要求關閉收容無證兒童及家庭的扣押中心,究竟這個無證移民潮危機,有多嚴重以及當局如何應對呢?

示威群眾聚集在紐約和芝加哥等城市的聯邦參眾兩院的議員辦事處外,他們手持標語和高叫口號,要求關閉收容無證兒童及家庭的扣押中心。

其中一個主辦組織MoveOn,週二就發起185場示威,他們也要求暫停撥款用來扣押和驅逐無證移民,單在過去9個月就有11名無證移民在美國的扣押中心死亡。

根據聯邦衛生及福利局資料,在佛羅里達州Homestead的扣押中心就收容超過2,300名無證兒童。

國會一個代表團週一巡視部份扣押中心,發現無證移民受到不人道對待,包括飲厠所水。

紐約民主黨聯邦眾議員Alexandria Ocasio-Cortez說:”我們今天看見的是不合理。”

此外,一些總統參選人、記者和醫生律師團體等,近期也先後到訪過無證移民扣押中心,得出的結論是,這些中心不合衛生,兒童食不飽,短缺衣服,有病得不到適當治療等。

邊境巡邏當局就否認有關指控,又說這個完全不符合事實。

聯邦海關及邊境保護局副局長Robert Perez說:”我們非常嚴肅對待所有行為不檢指控,要徹查,不依循操守的人將承擔後果。”

