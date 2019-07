司法部證實特朗普政府放棄在人口普查中加入公民問題

【KTSF 江良慧報導】

聯邦司法部證實,特朗普政府決定放棄在明年的人口普查問卷中,加入有關公民身份的問題。

聯邦最高法院在上星期表示,特朗普政府要求在人口普查問卷加入公民問題的理由牽強,除非可以提出更清晰的理據,否則不可以加入有關問題。

人權組織擔心加入公民身份問題,會讓非法移民不敢填寫人口普查問卷,導致移民社區人口統計不準確,令未來這些地區所得到的眾議院議席和聯邦撥款都減少。

曾經在奧巴馬政府擔任白宮律師的Daniel Jacobson週一發推文說,司法部有律師告訴他,已經指示印刷公司開始印刷沒有公民問題的問卷。

Jacobson更在推文說:”我們贏了”。

特朗普總統在週一還仍然表示,會認真考慮押後人口普查,以便向最高法院提交更多證據,讓他們重新考慮有關問題。

不過,專家指押後會帶來很多問題,影響已經展開的準備功夫,而且把人口普查押後至明年4月1日後,也需要國會更改法例。

