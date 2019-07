特朗普稱國慶日有特別活動 將展示美軍坦克

【i-CABLE】

星期四是美國國慶日,特朗普總統表示會有特別活動,包括展示美軍坦克,據報坦克已運抵華盛頓周邊地區。

美聯社拍攝到多架美軍主力戰車,包括至少兩架M1A1艾布拉姆斯坦克,及布雷德利裝步戰車停放在華盛頓東南面周邊一個鐵路維修場,附近有軍警駐守。

美聯社引述美軍消息指,坦克是由貨運列車,從最近的佐治亞州陸軍基地運往華盛頓。

特朗普在國慶前3日表示,將會在華盛頓舉行盛大而特別的國慶活動,期望有很多人參與,向美國致敬,是今年國慶新增的紀念活動,包括安排美軍二戰時廣泛使用、已退役數十年的雪曼戰車,及目前美軍主要使用、重逾60噸的艾布拉姆斯坦克參加。

但特朗普稱為免損毀道路,坦克只會在一個特定地點展出。

特朗普又稱,屆時將會有全球最先進的戰機飛越華盛頓上空,外界相信,海軍藍天使特技飛行隊會參與表演。

華盛頓的國家廣場正籌備紀念活動,有工人在林肯紀念堂前築起講台,特朗普屆時會到紀念堂發表講話,而年度煙花匯演亦會移師至更接近林肯紀念堂的位置,有別於往年在華盛頓紀念碑附近舉行。

特朗普2017年到巴黎出席法國國慶閱兵後,一直希望在華盛頓舉行同類儀式,展示先進軍備,但因費用龐大一直無實行。

