特朗普總統表示,有與中國國家主席習近平談及香港修訂《逃犯條例》引發的爭議,他認為示威者是追求民主,對示威衝突感到難過。

特朗普在白宮見記者,被問到怎樣看香港七一示威演變成衝突時,透露曾當面向習近平提到修訂《逃犯條例》的爭議。

特朗普說,美國是最能體現民主的國家,相信香港人亦渴求民主。

美國國院院表示,香港的成功取決於法治和尊重基本自由,包括言論及和平集會自由,促請各方避免使用暴力。

國家安全顧問博爾頓表示,期望北京處理香港問題時會遵守國際責任。

