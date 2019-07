【KTSF】

舊金山國際機場國際航運大樓外的抵境接機區,週一下午發生致命車禍,造成一名男子死亡,另外一男一女受傷。

當局是於下午3時半左右接報,指現場有多輛汽車相撞,被撞的路人需要送院搶救,其中一名男子在4時半左右宣告不治。

警方稱,駕駛一輛黑色福特Expedition汽車的司機突然加速撞向路肩,該名46歲司機在車禍後有留在現場協助調查。

警方稱沒有跡象顯示他醉酒或服藥後駕駛,也沒有證據顯示他是駕車蓄意撞人,當局仍在調查車禍起因。

