舊金山上週發生兩宗劫案 亞裔男被兩非裔搶劫（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

舊金山上週五和週六分別發生兩起搶劫案，其中一名受害者是亞裔。

上週五下午1點45分左右，在舊金山列治文區21 Avenue 300號路段夾Clement街，一名步行的29歲亞裔男子，遭兩名非洲裔男子持槍搶劫。

兩名疑犯駕駛一輛轎車，其中一名20多歲頭戴滑雪面罩的男疑犯，下車用槍對著正在步行的亞裔男事主頭部進行恐嚇，然後搶走男事主的項鍊，之後上了另一名非洲裔男疑犯接應他的車輛逃走。

另一宗發生於上星期六下午1點10分左右，在舊金山市中心聯合廣場附近Sutter街400號路段一間銀行，一名年約50多歲的白人男子走進銀行，向櫃檯出納員索要現金。

19歲的女出納員立即按了靜音報警器，並告知企圖搶劫銀行的男子，警察馬上就到，該男子匆忙逃走，沒有拿到任何現金。

警方至今仍沒有找到犯案男子，也沒有透露該男子更多詳情。

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