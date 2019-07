舊金山上週發生兩宗劫案 亞裔男被兩非裔搶劫（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

舊金山上週五和週六分別發生兩起搶劫案,其中一名受害者是亞裔。

上週五下午1點45分左右,在舊金山列治文區21 Avenue 300號路段夾Clement街,一名步行的29歲亞裔男子,遭兩名非洲裔男子持槍搶劫。

兩名疑犯駕駛一輛轎車,其中一名20多歲頭戴滑雪面罩的男疑犯,下車用槍對著正在步行的亞裔男事主頭部進行恐嚇,然後搶走男事主的項鍊,之後上了另一名非洲裔男疑犯接應他的車輛逃走。

另一宗發生於上星期六下午1點10分左右,在舊金山市中心聯合廣場附近Sutter街400號路段一間銀行,一名年約50多歲的白人男子走進銀行,向櫃檯出納員索要現金。

19歲的女出納員立即按了靜音報警器,並告知企圖搶劫銀行的男子,警察馬上就到,該男子匆忙逃走,沒有拿到任何現金。

警方至今仍沒有找到犯案男子,也沒有透露該男子更多詳情。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。