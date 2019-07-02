北灣少女駕車失控撞樹 同行兩友人一死一傷

【KTSF 蔡璐陽報導】

北灣Santa Rosa市週一凌晨發生嚴重車禍，一名16歲少女駕車失控撞樹，同行兩名少女被拋出車外，其中一人死亡。

這起車禍發生於週一凌晨約12時半，在Santa Rosa市的Skyfarm街和Thomas Lake Harris街的T字路口，3名少女同乘坐一輛車，駕車的少女沒有及時左轉駛入Skyfarm街。

車輛失控衝上人行道，撞上3棵樹，再掉入一個高爾夫球場內。

兩名少女被拋出車外，其中一名少女死亡，另一名重傷入院，而駕駛者則受輕傷。

受害人的朋友週一在車禍地點為死者舉行悼念會。

友人Jena Kelly說：”她們只是想出去玩一晚，粗心大意的駕車，導致轉彎到了錯誤的路上，我現在只希望還能與她那麼親近。”

當局表示，駕駛者將面臨駕車過失殺人輕罪的指控，這名少女當時並沒有飲酒或者濫用藥物。

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